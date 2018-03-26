وزير الزراعة يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية لإظهار الوجه الحضارى لمصر







كتب عز النوبى

أدلى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم الإثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بالهرم.

وحرص وزير الزراعة على التوجه إلى مقره الانتخابى فى الساعة الأولى من فتح باب الاقتراع، للمشاركة في العملية الانتخابية بالإدلاء بصوته، كما قدم التحية للقائمين علي العملية الانتخابية من اعضاء الهيئات القضائية والهيئة الوطنية للانتخابات، والقائمين علي عمليات التأمين من رجال الجيش والشرطة.

وأكد البنا - فى تصريحات صحفية- أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا العُرس الديمقراطي بمصر، وأهمية نزول كافة المصريين ممن لهم حق الانتخابات علي مدار الايام الثلاثة التي تجري فيها العملية الانتخابية، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين حتي نعكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم، في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها البلاد، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وكثافة التصويت ونجاح المشهد الديمقراطى سيؤكد للجميع مدي قوة الدولة المصرية ووعي الشعب المصرى، وحرصه على المشاركة الحقيقية في بناء الوطن، والتصدي لأجندات الهدم، التى يروج لها المتربصين بهذا الوطن.