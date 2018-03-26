وزير الزراعة بعد تصويته بالانتخابات:شعبنا ملوش كتالوج وقادر على مواجهة المؤامرات

وزير الزراعة بعد تصويته بالانتخابات:شعبنا ملوش كتالوج وقادر على مواجهة المؤامراتالإثنين، 26 مارس 2018 10:08 ص
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عبد اللطيف صبح - مصطفى عبد التواب - تصوير عمرو مصطفى
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يُذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة يبلغ 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا، يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.
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