وزير الزراعة بعد تصويته بالانتخابات:شعبنا ملوش كتالوج وقادر على مواجهة المؤامرات

أدلى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018 التى انطلقت صباح اليوم الاثنين، وذلك فى مقر لجنته بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بشارع الهرم.

وقال "البنا"، فى تصريحات صحفية على هامش إدلائه بصوته، إن المشهد الافتتاحى للانتخابات الرئاسية مشهد رائع، يوضح للعالم كله مدى الديمقراطية والحرية التى تشهدها مصر، متابعا: "تواجد المصريين أمام اللجان قبل موعد افتتاحها دليل على أن الشعب يشعر بالأمن والأمان، شعبنا ملوش كتالوج، وقادر على صد كل المؤامرات التى تحاك ضده وضد مصر".

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحاته من أمام لجنته الانتخابية فى حى الهرم، على ثقته فى فلاحى مصر، وإداركهم لأهمية الانتخابات، وأنهم سياشركون بحشود كثيفة فى التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.