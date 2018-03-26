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وزير الزراعة بعد تصويته بالانتخابات:شعبنا ملوش كتالوج وقادر على مواجهة المؤامرات

الإثنين، 26 مارس 2018 10:08 ص
وزير الزراعة بعد تصويته بالانتخابات:شعبنا ملوش كتالوج وقادر على مواجهة المؤامرات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى





كتب عبد اللطيف صبح - مصطفى عبد التواب - تصوير عمرو مصطفى
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أدلى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2018 التى انطلقت صباح اليوم الاثنين، وذلك فى مقر لجنته بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية بشارع الهرم.
 
وقال "البنا"، فى تصريحات صحفية على هامش إدلائه بصوته، إن المشهد الافتتاحى للانتخابات الرئاسية مشهد رائع، يوضح للعالم كله مدى الديمقراطية والحرية التى تشهدها مصر، متابعا: "تواجد المصريين أمام اللجان قبل موعد افتتاحها دليل على أن الشعب يشعر بالأمن والأمان، شعبنا ملوش كتالوج، وقادر على صد كل المؤامرات التى تحاك ضده وضد مصر".
 
وشدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحاته من أمام لجنته الانتخابية فى حى الهرم، على ثقته فى فلاحى مصر، وإداركهم لأهمية الانتخابات، وأنهم سياشركون بحشود كثيفة فى التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

يُذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة يبلغ 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا، يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.


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