وزير البيئة يوقع اليوم اتفاقية منحة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى

وزير البيئة يوقع اليوم اتفاقية منحة مشروع التحكم فى التلوث الصناعىالإثنين، 26 مارس 2018 04:00 ص
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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تعقد وزارة البيئة، احتفالية لتوقيع اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع التحكم فى التلوث الصناعى، صباح اليوم الإثنين، بمقر بيت القاهرة.
ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ومحمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومدير بنك الاستثمار الأوروبى بالقاهرة، ومدير بنك التعمير الألمانى.
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