وزير البترول عقب الإدلاء بصوته بالانتخابات: مشاركتنا رغبة فى بناء دولة قوية







كتب أحمد أبو حجر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية تؤكد وعى المصريين ورغبتهم فى بناء دولة مؤسسية قوية تحقق آمال المصريين وطموحاتهم وأنهم شركاء فاعلون فى تقرير مصيرهم وتقديم صورة مشرفة تعبر عن المجتمع المصرى الحقيقى بقيمه وأصوله العريقة.

وأشاد الوزير بما لمسه عقب إدلائه بصوته الانتخابى من حرص المواطنين على التكاتف وممارسة حقهم الدستورى باختيار من يمثلهم وتقديم صورة مشرفة للعالم الذى يتابع بقوة ما تحقق فى مصر من إنجازات حقيقية وملموسة عقب ثورة التصحيح فى 30 يونيو والذى ما كان ليتحقق لولا الوعى المصرى ودعم المواطنين ومشاركتهم الفاعلة.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم داخل مصر وتستمر على مدار اليومين المقبلين ومن قبلها الانتخابات التى تمت خارج مصر قادرة على التعبير عن مصر الحقيقية بماضيها العريق ومستقبلها المشرق.

ودعا المواطنين للمشاركة بقوة فى الانتخابات والتعبير بكامل الحرية عن آرائهم واختيار من يمثلهم باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل فى تقرير مصير الوطن وأن إرادة المصريين هو الأساس الذى تعمل فى إطاره الدولة لتحقيق أهدافها وتحسين المستوى المعيشى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.