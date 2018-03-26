وزير الأوقاف: افتتاح مسجد الشهيد عفيفى سعيد بالمنوفية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد الشهيد عفيفى سعيد بالمنوفية الجمعة المقبلةالإثنين، 26 مارس 2018 05:00 ص
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه تلبية لدعوة والدى الشهيد عفيفى سعيد عفيفى شهيد مذبحة رفح على يد الإرهاب الغادر، سيقوم بافتتاح المسجد الذى بنى على روحه تخليدا لذكراه العطرة الجمعة القادمة، وسينقلها التليفزيون المصرى وإذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، تكريمًا للشهيد ولأسرته.
يأتى ذلك فى استجابة سريعة وعاجلة لدعوة والدى الشهيد عفيفى سعيد عفيفى شهيد مذبحة رفح على يد الإرهاب الغادر الجبان، وذلك لافتتاح المسجد الذى بنى على روح الشهيد تخليدا لذكراه العطرة، بمسقط رأسه بقرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
وأكد وزير الأوقاف ترحيبه الشديد بتشريفه بهذه الدعوة، قائلا: "والدا الشهيد لا يرجوان ولا يطلبان، إنما يأمران، وأمرهما واجب النفاذ، ويشرفنى تلبية دعوتهما ودعوة كل أم أو والد أو ابن أو بنت شهيد، فلا أقل من أن نغبر أقدامنا إكرامًا لهم ولروح من ضحى لأجلنا: لأجل أمننا وأماننا ومصرنا الغالية".
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة