وزيرة السياحة تعقد لقاءات هامة على هامش معرض "توت غنخ آمون" بلوس أنجلوس







كتبت: ميرفت رشاد





شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس فى افتتاح معرض آثار "توت عنخ أمون: كنوز الفرعون الذهبى"، والذى يقام فى مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس فى الفترة من 24 مارس الجارى حتى يناير 2019، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، والنائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

وأكدت وزيرة السياحة على أهمية هذا المعرض الذى يضم كنوز توت عنخ آمون، الذى أصبح رمزا عالميا للحضارة المصرية القديمة.

وأوضحت أن لمقتنيات الملك توت عنخ أمون قيمه كبيرة لدى المهتمين بالآثار وعاشقى السياحة الثقافية حول العالم، حيث يأتى السائحون من شتى بقاع الأرض لزيارة مقبرته فى وادى الملوك بالأقصر، ومشاهدة قناعه الذهبى بالمتحف المصري.

وقالت إن الآثار المصرية تضع مصر فى مصاف الدول السياحية الكبرى فى المنطقة، وقالت أن ال 166 قطعة أثرية التى يتم عرضها تقدم لمحة صغيرة تعد السائح بمزيد من الروائع التى تنتظره عند زيارته إلى مصر، مشيرة إلى الافتتاح الجزئى للمتحف المصرى الكبير فى نهاية 2018، والذى سيعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، والتى تضم 5200 قطعة من كنوز الفرعون الذهبي، ومؤكدة أن السياحة الثقافية بدأت فى استعادة قوتها ومعدلاتها مؤخرا، وأنه من المتوقع تزايد هذه المعدلات بصورة أكبر فى الفترة المقبلة.

وعقدت وزيرة السياحة عددا من اللقاءات على هامش مشاركتها فى افتتاح المعرض حيث التقت بعدد من منظمى الرحلات الأمريكيين وعدد من الشخصيات المرموقة وبعض الشخصيات المهتمة بدعم السياحة الى مصر، وتم التباحث حول سبل دفع مزيد من الحركة الوافدة من السوق الأمريكى إلى مصر.

وزيرة السياحة فى معرض توت عنخ أمون

كما عقدت المشاط اجتماعا مع عدد من منتجى الأفلام فى هوليود و ممثلى قناة History Channel ، الذين أعربوا عن رغبتهم فى تصوير أفلام فى مصر، ومن جانبها رحبت وزيرة السياحة بالفكرة مؤكدة على أن تصوير الأفلام يعد من وسائل الترويج السياحى الهامة حاليا، نظرا لما يمثله فن السينما من انتشار واسع حول العالم، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأماكن الفريدة فى مصر سواء المناطق الأثرية او الشواطئ وغيرها من الأمكان التى سوف تمثل قيمة مضافة لهذه الأفلام وتتيح تصوير مختلف أنواع أفلام السينما.

كما عقدت وزيرة السياحة اجتماعا مع مجموعة من المستثمرين فى مجال الفنادق حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار السياحى فى مجال إنشاء مدن سياحية وفنادق عالمية، وفكرة إنشاء boutique hotels حيث يتميز هذا النمط من الفنادق بجذب شريحة من السائحين ذوى الإنفاق المرتفع نظرا لطبيعة الفنادق الخاصة من حيث الموقع وعدد الغرف الفندقية المحدود، وقد أشارت الوزيرة إلى أن مصر بمقوماتها الفريدة تستطيع تحقيق نجاح كبير فى هذا النمط من الفنادق.

كما التقت المشاط بمجموعة من أبناء الجالية المصرية حيث أكدت خلال اللقاء أنهم يمثلون أكبر دعاية للمقصد المصرى من خلال إبراز الصورة الحقيقية الإيجابية للمقصد المصرى، إلى جانب قيامهم بدعوة زملائهم وأصدقائهم لزيارة مصر.