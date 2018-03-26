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وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الإثنين، 26 مارس 2018 12:04 م
وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية (صور) سحر نصر





كتب محمد شعلان - تصوير حسام عاطف
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أدلت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمقر لجنتها الانتخابية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

 

سحر نصر (1)
 
 
سحر نصر (2)
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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