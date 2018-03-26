وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية







(أ ش أ)

أدلى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة محمد فريد الابتدائية - شارع التعاون بالمعادى - لجنة (10).

ومن جانبه، أدلى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بصوته اليوم فى أول أيام الانتخابات الرئاسية فى دائرته الانتخابية بالمعادى وذلك بالمعهد الأزهرى بنات بشارع 4 خلف مسجد الفاروق.. ودعا الوزير الشعب المصرى إلى النزول والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى .

وبدأت اليوم الاثنين، الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية فى الداخل، تحت إشراف قضائى كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات يوم 2 أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.

ويتنافس فى تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.