هؤلاء يحق لهم دخول اللجان لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليهم







كتب مصطفى السيد

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات إرشادات محددة لمن لهم الحق لدخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيس اللجنة، نلخصها فى النقاط التالية:

أولاً: مندوب المرشح ووكيله:

*ويحق لهما حضور متابعة العملية الانتخابية، وإثبات ملاحظاتهما فى محضر إجراءات اللجنة دون التدخل فى سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طول مرحلتى الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة يثبت رئيسها ذلك فى محضر ويوقع المندوب على المحضر فى تاريخ وساعة المغادرة أو يثبت رئيس اللجنة رفضه للتوقيع.

*يكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض انتخابات رئاسية المعتمد من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات والمخطر للمحكمة الابتدائية ولا يشترط فى المندوب أن يكون مقيدا فى كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة، وإنما يشترط أن يكون مقيدا فى كشوف الناخينين على مستوى الجمهورية.

*ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمى أو نموذج التفويض.

ثانيا: المتابعون

*يسمح لمتابعى منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والهيئات الدولية الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقا للضوابط التى تقررها الهيئة دون التدخل بأى شكل من الأشكال.

*يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات.

*يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أى لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة ولرئيس اللجنة تقليصها فى حالة التزاحم.

*الحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.

*ويسمح بدخول مترجم مرافق للمتابع الدولى على أن يكون حاملا لتصريح صادر من الهيئة الوطنية للانتخابات

ثالثا: وسائل الإعلام

*يسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات – دون التدخل فى العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال بتغطية الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة وفقا للضوابط.

*يحظر إجراء أى مقابلات أو أحاديث صحفية أو تليفزيونية أو إذاعية أو رقمية

*لا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة

*لا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة

*الحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات

رابعا: الزائرون

*هم أعضاء المفوضيات الانتخابية من مختلف دول العالم وهم ضيوف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويندرج تحت وصف الزائرين الدبلوماسيين المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

*ويسمح بدخول مترجم مرافق للزائرين الأجانب.