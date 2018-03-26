نيكى يتعافى من أقل مستوى فى 6 أشهر وسط اقتناص المستثمرين الأسهم







رويترز

ارتفعت الأسهم اليابانية فى تعاملات اتسمت بالتقلب، اليوم الاثنين، متعافية من أقل مستوى فى ستة أشهر الذى سجلته فى وقت سابق من الجلسة مع تغطية المستثمرين للمراكز المدينة واقتناصهم الأسهم التى ينتهى أجل توزيعاتها النقدية هذا الأسبوع.

وقال المتعاملون، إن بنك اليابان المركزى اشترى على الأرجح فى صناديق المؤشرات لدعم السوق بعد أن منيت بخسائر فى التعاملات المبكرة نتيجة المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.7 %عند 20766.10 نقطة بعدما سجل أقل مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 20347.49 نقطة.

ومع اقتراب نهاية السنة المالية فى 31 مارس لمعظم الشركات المدرجة بالبورصة فقد عمد المستثمرون إلى الشراء فى بعض الأسهم قبل أن تصبح دون توزيعات نقدية.

وارتفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر حيث صعد فانوك 2.2 % وفاست للتجزئة 1.3 % ودايكين للصناعات 2.2 %، وتفوقت أسهم الصناعات الدوائية، وزاد سهم أستيلاس فارما وسهم إيساى 1.4 % لكل منهما، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % ليصل إلى 1671.32 نقطة.