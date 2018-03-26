نيابة الأحداث تواصل تحرياتها حول نشاط عاطل متهم بسرقة صيدلية بالإكراه

نيابة الأحداث تواصل تحرياتها حول نشاط عاطل متهم بسرقة صيدلية بالإكراهالإثنين، 26 مارس 2018 07:00 ص
حبس - أرشيفية
كتب سليم على
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تواصل نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة تحرياتها، للوقوف على نشاط عاطل قام بسرقة صيدلية بالإكراه بمنطقة العجوزة.
من جهته جدد قاضى معارضات محكمة جنح العجوزة، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالى من صيدلية بالإكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن فرد شرطة أثناء فترة راحته لاحظ المتهم "ع.م" 18 سنة، يخرج من إحدى الصيدليات بدائرة القسم مسرعا ويستنجد العاملين بالصيدلية بالمارة، فقام بمطاردته وضبطه وتسليمه لقسم شرطة العجوزة.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم هدد صيدلى بسلاح أبيض، واستولى على مبلغ مالى من خزينة الصيدلية وفر هاربا، إلا أن فرد شرطة كان متواجدا بصحبة شقيقه مصادفة، فتمكن من مطاردته والقبض عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.
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