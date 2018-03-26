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نمو إنتاج الصلب العالمى 3.5% فى فبراير

الإثنين، 26 مارس 2018 04:17 م
نمو إنتاج الصلب العالمى 3.5% فى فبراير الرئيس الصينى -ارشيفية





لندن (رويترز)
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زاد إنتاج الصلب الخام العالمى 3.5 بالمئة إلى 132 مليون طن فى فبراير مقارنة مع ذات الشهر قبل عام حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن اتحاد الصلب العالمى اليوم الإثنين.

وارتفع إنتاج الصين، أكبر منتج ومستهلك فى العالم للصلب الخام، إلى 64.9 مليون طن بزيادة 5.9 بالمئة عن فبراير 2017.


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