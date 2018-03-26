نمو إنتاج الصلب العالمى 3.5% فى فبراير

نمو إنتاج الصلب العالمى 3.5% فى فبرايرالإثنين، 26 مارس 2018 04:17 م
الرئيس الصينى -ارشيفية
لندن (رويترز)
إضافة تعليق
زاد إنتاج الصلب الخام العالمى 3.5 بالمئة إلى 132 مليون طن فى فبراير مقارنة مع ذات الشهر قبل عام حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن اتحاد الصلب العالمى اليوم الإثنين.
وارتفع إنتاج الصين، أكبر منتج ومستهلك فى العالم للصلب الخام، إلى 64.9 مليون طن بزيادة 5.9 بالمئة عن فبراير 2017.
إضافة تعليق
الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل
صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة