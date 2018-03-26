نقيب المعلمين يصل بورسعيد لحث أعضاء النقابة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وصل منذ قليل، خلف الزناتى القائم بأعمال نقيب المعلمين، إلى النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، فى إطار جولته لعدد من محافظات مصر فى أول أيام الانتخابات الرئاسية، لمتابعة سير العملية الانتخابية، وحث المعلمين على المشاركة لدعم الاستقرار والتنمية.

كان فى استقبال نقيب معلمى مصر، على الألفى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببورسعيد، وأعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية.

يذكر أن نقيب المعلمين زار مدينة حلوان، وأعقبها محافظة الإسماعيلية، ثم محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يتوجه بعد قليل إلى محافظة دمياط؛ فى إطار جولته لدعم المشاركة فى انتخابات الرئاسة.