نقيب المعلمين ومئات المدرسين يتوافدون على اللجان للإدلاء بأصواتهم







كتبت آية دعبس

توافد المئات من معلمي حلوان على اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 – 2022 ، وكان في مقدمتهم خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين، وسيد علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بحلوان، وعدد من أعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية، ومديرى الإدارات التعليمية بحلوان والتبين والمعصرة و15 مايو.

وخلال تفقده عدد من لجان الإنتخابات بحلوان، أعرب خلف الزناتي، عن سعادته بتوافد المصريين ولاسيما المعلمين على المشاركة في هذا الإستحقاق الوطني والعرس الإنتخابي، مشيراً إلى أن ذلك يدل على صلابة وقوة الشعب المصري ودوره الفعال في إفشال مخططات قوى الظلام .

وأكد "الزناتي" أن قواعد المعلمين في محافظات مصر كافة مستعدون لبذل كل ما في وسعهم في هذه المرحلة الدقيقة من عمر مصر التي تتطلب تكاتف كل الجهود، لنثبت للعالم أن الشعب المصري يد واحدة وعلى قلب رجل واحد .