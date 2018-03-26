نقابة الصحفيين: لم نتلق أى شكاوى حتى الآن حول تغطية انتخابات الرئاسة







كتب محمد السيد

أكدت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بنقابة الصحفيين، أنها بدأت عملها فى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، ولم تتلق أى شكاوى حتى الثانية عشرة ظهرًا، وقت صدور البيان.



وأضافت الغرفة، فى بيانها الصادر قبل قليل، أن الزملاء الصحفيين يؤدون واجبهم المهنى بحرفية وحرية، وهذا ينعكس على تغطياتهم وأعمالهم المتدفقة عبر الإصدارات الإلكترونية، منذ بدء الاقتراع فى التاسعة من صباح اليوم، متابعة: "تستقبل الغرفة اتصالات الزملاء على مدار الساعة، حال وجود أى شكوى، وذلك عبر الأرقام 01099744675 - 0109974456".

كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.