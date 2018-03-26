نظافة الجيزة تخصص عمال لرفع مستوى النظافة باللجان بالتزامن مع إجراء الانتخابات







كتب سيد الخلفاوى

أكد يحى فايد، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أن الهيئة خصصت عدد كبير من عمال النظافة لمتابعة اللجان الانتخابية بالتزامن مع إدلاء الناخبين لأصواتهم، وعلى مدار الثلاث أيام الخاصة بالانتخابات.

وأضاف فايد لـ اليوم السابع، أن هذا يأتى فى إطار رفع مستوى النظافة خارج وداخل اللجان الانتخابية ، بشكل مستمر حتى تظهر بمظهر لائق أمام العالم أجمع.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



نظافة الجيزة تخصص عمال لرفع مستوى النظافة باللجان بالتزامن مع اجراء الانتخابات (1)



نظافة الجيزة تخصص عمال لرفع مستوى النظافة باللجان بالتزامن مع اجراء الانتخابات (2)



نظافة الجيزة تخصص عمال لرفع مستوى النظافة باللجان بالتزامن مع اجراء الانتخابات (3)



نظافة الجيزة تخصص عمال لرفع مستوى النظافة باللجان بالتزامن مع اجراء الانتخابات (4)



نظافة الجيزة تخصص عمال لرفع مستوى النظافة باللجان بالتزامن مع اجراء الانتخابات (5)