نتشر أول صورة لغرفة عمليات الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية







كتب مصطفى عنبر

يعكف فريق متابعى الانتخابات الرئاسية بجامعة الدول العربية على متابعة سير العملية الانتخابية من داخل غرفة عمليات الجامعة، منذ الساعات الأولى لبدء تصويت الناخبين.

وحصل "اليوم السابع" على صورة من داخل غرفة عمليات الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، حيث يباشر فريق الجامعة العربية مهامهم فى المتابعة بكل اهتمام وجد.

وتباشر بعثة الجامعة العربية، اليوم الاثنين، مهامها فى متابعة الانتخابات الرئاسية فى مختلف محافظات الجمهورية ، بقيادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع الإعلام ورئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات.

وقامت السفيرة هيفاء أبو غزالة بجولة على بعض المقار الانتخابية فى القاهرة على أن تتوجه غدا إلى الإسكندرية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

ويتواجد فريق بعثة الجامعة العربية فى محافظات القاهرة والجيزة وبعض محافظات الوجه البحرى والقناة والصعيد ، حيث يتابعون مجريات العملية الانتخابية خلال مرحلة الافتتاح والاقتراع والإغلاق والعد والفرز، وذلك بهدف قياس مدى توافقها مع الإجراءات المنصوص عليها فى قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين ذات العلاقة.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها، أن البعثة ستبذل كافة الجهود الممكنة لضمان نجاح مهمتها، وذلك فى إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات ، مشددة على حرص الجامعة العربية على قيام بعثتها بدورها المحدد على أكمل وجه.