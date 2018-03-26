ناخبو الجامعة العمالية بمدينة نصر يهتفون: "الجزيرة فين المصريين أهم" (صور)

كتب كريم صبحى - تصوير محمد الحصرى

يتوافد الناخبون على لجان مدينة نصر، وشهدت لجنة الجامعة العمالية إقبالا من المواطنين، وهتفوا: "تحيا مصر.. الجزيرة فين المصريين أهم".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفًا و138 مصريا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، بإشراف 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا .

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.