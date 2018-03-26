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نائب الرئيس اليمنى يدين تكرار إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية

الإثنين، 26 مارس 2018 02:34 م
نائب الرئيس اليمنى يدين تكرار إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على السعودية نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح





عدن (أ ش أ)
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أدان نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح اليوم الاثنين، تكرار إطلاق ميليشيا الحوثى الصواريخ على عاصمة ومدن المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب الرئيس اليمنى - خلال لقائه اليوم وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور محمد السعدى - قوله: " إن الاعتداءات الحوثية على المملكة يعد تحديا واضحا للمجتمع الدولى والإقليمى ولمجلس الأمن ولجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفث الذى يتواجد حالياً فى صنعاء " .

وأضاف نائب الرئيس اليمنى: " أن الحوثيين بهذه الاعتداءات يريدون أن يفرضوا حوارا من أجل السلام..كما أنهم يهدفون إلى زرع الحقد والكراهية بين اليمن والمملكة، وخلق جيل يمنى حاقد على اليمن والمملكة ودول الخليج ".

وأكد نائب الرئيس اليمنى أن هذه الاعتداءات تُنذر بأن إيران لم تتوقف عن مد الحوثيين بالإمكانيات والأسلحة والذخائر والصواريخ.

 


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