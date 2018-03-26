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الإثنين، 26 مارس 2018 01:02 م
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ميليشيات الحوثى تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية

الإثنين، 26 مارس 2018 11:50 ص
ميليشيات الحوثى تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية ميليشيات الحوثى - صورة أرشيفية





كتب خالد نور
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثى الإيرانية تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية مما أسفر عن مقتل طبيب وجرح عدة أشخاص.

 


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