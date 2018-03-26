ميليشيات الحوثى تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية

كتب خالد نور

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثى الإيرانية تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية مما أسفر عن مقتل طبيب وجرح عدة أشخاص.