ميليشيات الحوثى تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية

ميليشيات الحوثى تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنيةالإثنين، 26 مارس 2018 11:50 ص
ميليشيات الحوثى - صورة أرشيفية
كتب خالد نور
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أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، اليوم الاثنين، أن ميليشيات الحوثى الإيرانية تستهدف مستشفى مديرية حيس بمحافظة الحديدة اليمنية مما أسفر عن مقتل طبيب وجرح عدة أشخاص.
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