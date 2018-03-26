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مقتل 14 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابى بين محافظتى نينوى وصلاح الدين

الإثنين، 26 مارس 2018 08:47 م
مقتل 14 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابى بين محافظتى نينوى وصلاح الدين قوات الحشد الشعبى- أرشيفية





أ ش أ
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أعلن جاسم البزونى آمر فوج المهمات الخاصة فى اللواء 50 بالحشد الشعبى العراقي، اليوم الاثنين، عن تطهير موقع رئيسى لتنظيم داعش الإرهابى بين محافظتى نينوى وصلاح الدين، مؤكدا أنه تم قتل 14 عنصرا بالتنظيم وتدمير ثلاثة أوكار.

وقال البزونى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن قوة مشتركة من الحشد الشعبى والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية مشتركة استهدفت منطقة زور الكنعوص التى تقع بين قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومنطقة إمام غربى بمحافظة نينوي، التى تعتبر موقعا رئيسيا لداعش بعد تحرير قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، والساحل الأيسر لقضاء الشرقاط.

وأضاف البزوني، أن العملية أسفرت عن مقتل 14 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابى بينهم 12 عنصرا قتلوا بقصف جوى لطيران الجيش العراقي، فضلا عن تدمير ثلاثة أوكار، إلى جانب ضبط منصات صواريخ وقذائف هاون وأسلحة خفيفة.

 


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