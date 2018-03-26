مقاتلو المعارضة فى دوما السورية ينفون استعدادهم لإلقاء السلاح

مقاتلو المعارضة فى دوما السورية ينفون استعدادهم لإلقاء السلاحالإثنين، 26 مارس 2018 12:39 م
محمد علوش المسؤول السياسى فى جيش الإسلام
بيروت (رويترز)
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نفت جماعة جيش الإسلام المعارضة فى الغوطة الشرقية السورية، اليوم الاثنين، استعداد مقاتليها لإلقاء السلاح ومغادرة مدينة دوما.
كانت وكالة الإعلام الروسية، نقلت عن مسئول بهيئة الأركان العامة فى روسيا، قوله إن مقاتلى المعارضة فى دوما قرب العاصمة أبدوا استعدادهم لوقف القتال والمغادرة، وقال محمد علوش المسؤول السياسى فى جيش الإسلام "خبر هذه الوكالة كذب وعار عن الصحة".
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