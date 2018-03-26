مصرع عامل نظافة صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره محور أحمد عرابى







كتب عبد الرحمن سيد

لقى عامل نظافه مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره لمحور أحمد عرابى اتجاه الدائرى بسبب السرعة الزائدة ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور أحمد عرابى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.