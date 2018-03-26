مصرع عامل نظافة صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره محور أحمد عرابى

مصرع عامل نظافة صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره محور أحمد عرابىالإثنين، 26 مارس 2018 08:47 ص
جثة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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لقى عامل نظافه مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره لمحور أحمد عرابى اتجاه الدائرى بسبب السرعة الزائدة ، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور أحمد عرابى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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