مصرع طفل سقطت عليه "سقالة حديد" بالمطرية

جثة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه أثناء سيره بأحد شوارع المطرية بسبب سقوط "سقالة حديد" عليه، ما أدى إلى وفاته.
وتلقى ضباط مباحث قسم المطرية بلاغًا من الأهالى بسقوط سقالة محملة بحديد على طفل بعقار تحت الإنشاء أثناء سيره بالمنطقة.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الطفل الصغير إلى المستشفى، ولكنه كان قد فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعه وأخطرت النيابة العاملة لتولى التحقيق .
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