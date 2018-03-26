مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادثى تصادم بمحافظة دمياط

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادثى تصادم بمحافظة دمياطالإثنين، 26 مارس 2018 01:07 م
تجمهر المواطنين عقب حادث التصادم
دمياط - عبده عبد البارى
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لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل على الطريق الساحلى الدولى، أمام مدينة دمياط الأثاث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ونقلت المصاب وجثة القتيل.
وتبين من الفحص، أن المصاب، السيد العربى طه نجم "45 سنة"، مقيم فى قرية الإسكندرية الجديدة بمحافظة الدقهلية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل إلى مستشفى دمياط التخصصى، بينما نُقلت جثة القتيل، على محمود طه الريس "40 سنة"، من مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى.
وفى سياق آخر، أصيب شخص بإصابات بالغة بعدما صدمته سيارة خلال سيره فى شارع التحرير، أمام سنترال دمياط القديم، وعلى الفور تجمع المارة وتحفظوا على السيارة وقائدها، واستدعوا شرطتى النجدة والمرور.
وتبين أن المصاب يدعى نبيه عبد القادر "78 عاما"، تم نقله لمستشفى دمياط التخصصى، وتبين إصابته بجرح قطعى فى الرأس، عبارة عن 10 سنتيمترات، وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، وحالته العامة سيئة، وتم تحرير محضرين بالحادثين وإخطار النيابة لتولى التحقيق.
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