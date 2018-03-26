video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادثى تصادم بمحافظة دمياط

الإثنين، 26 مارس 2018 01:07 م
مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين فى حادثى تصادم بمحافظة دمياط تجمهر المواطنين عقب حادث التصادم





دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل على الطريق الساحلى الدولى، أمام مدينة دمياط الأثاث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ونقلت المصاب وجثة القتيل.
 
وتبين من الفحص، أن المصاب، السيد العربى طه نجم "45 سنة"، مقيم فى قرية الإسكندرية الجديدة بمحافظة الدقهلية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونُقل إلى مستشفى دمياط التخصصى، بينما نُقلت جثة القتيل، على محمود طه الريس "40 سنة"، من مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصى.
 
وفى سياق آخر، أصيب  شخص بإصابات بالغة بعدما صدمته سيارة خلال سيره فى شارع التحرير، أمام سنترال دمياط القديم، وعلى الفور تجمع المارة وتحفظوا على السيارة وقائدها، واستدعوا شرطتى النجدة والمرور.
 
وتبين أن المصاب يدعى نبيه عبد القادر "78 عاما"، تم نقله لمستشفى دمياط التخصصى، وتبين إصابته بجرح قطعى فى الرأس، عبارة عن 10 سنتيمترات، وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، وحالته العامة سيئة، وتم تحرير محضرين بالحادثين وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة الأسرة بدمياط تخلع زوجة مقابل تنازلها عن 2000 جنيه مؤخر صداقها

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

العثور على جثة




لا تفوتك
فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة