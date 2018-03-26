video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 03:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر: البحرين لم تكشف تفاصيل عن مساعدات خليجية جديدة

الإثنين، 26 مارس 2018 06:42 م
مصادر: البحرين لم تكشف تفاصيل عن مساعدات خليجية جديدة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى





دبى (رويترز)
إضافة تعليق

قال مديرو صناديق عقد مسئولون بحرينيون اجتماعات معهم فى إطار جولة ترويجية مع المستثمرين قبيل طرح محتمل لسندات سيادية إن المسئولين لم يفصحوا عن تفاصيل بشأن دعم مالى إضافى قد تتلقاه البلاد من جيرانها الخليجيين.

وتخطط البحرين لبيع سندات سيادية مقومة بالدولار تضم عدة شرائح بعد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين بدأت يوم الجمعة الماضى فى لندن وتستمر هذا الأسبوع فى الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.

والمملكة الخليجية الصغيرة حاصلة على تصنيف عالى المخاطر من 3 وكالات ائتمان كبرى، لكنها إلى الآن نجحت فى الاقتراض من سوق الديون بفضل إيمان المستثمرين بقدرتها على الاعتماد على الدعم من جيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، وبخاصة المملكة العربية السعودية، إذا ما تدهورت أوضاعها المالية أكثر.

بيد أن مدراء صناديق في أوروبا والخليج قالوا إن بعض المستثمرين القلقين بشأن زيادة مستويات الدين وأثر رفع أسعار الفائدة الأمريكية على ديونها بدأوا الآن في طلب توضيحات صريحة من البحرين بشأن توقعات الحصول على مساعدات قبل أن يتعهدوا بأموال جديدة.

ووفقا لتقديرات ستاندرد آند بورز، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81 % فى عام 2017 مقارنة مع 34 % فى عام 2012 وتتوقع وكالة التصنيف الائتمانى أن تصل النسبة إلى 98 % بحلول عام 2020.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون البحرينية ضد مخاطر التعثر إلى 258 نقطة أساس بعدما كانت قد انخفضت إلى 201 نقطة أساس فى مايو 2017، بما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال مستثمر شارك في أحد اجتماعات الترويج هذا الشهر إن المسئولين البحرينيين تعرضوا لضغوط خلال الاجتماعات فيما يتعلق بموضوع المساعدات المالية لكنهم لم يجيبوا إجابة محددة، وطلب المستثمر عدم نشر اسمه نظرا لأن تلك الاجتماعات لم تكن معلنة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ بالستية تجاه السعودية

البحرين تتخذ إجراءات صارمة لضبط مواقع التواصل الاجتماعى المخالفة

ولى عهد البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا تفجير الإسكندرية

البحرين

اخبار البحرين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة