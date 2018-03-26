مسن يفاجئ المواطنين بوصلة رقص بالعصا فى الجمالية (صور)الإثنين، 26 مارس 2018 01:04 م
انتخابات الرئاسة
كتب هشام عبد الجليل وتصوير حازم عبد الصمد
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فاجأ مسن المواطنين بمنطقة الجمالية بعد مشاركته فى الانتخابات الرئاسية بوصلة رقص العصا على إحدى الأغانى الوطنية وتفاعل الحضور معه.
وشهدت مدرسة أمير الجيوش الابتدائية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح هذا اليوم.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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