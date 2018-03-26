مسن يدلى بصوته بلجنة كلية البنات: عندى 80 سنة وكان لازم أنزل عشان مصر

مسن يدلى بصوته بلجنة كلية البنات: عندى 80 سنة وكان لازم أنزل عشان مصرالإثنين، 26 مارس 2018 12:19 م
انتخابات رئاسية
كتب محمود راغب - محمد مجدى السيسى
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لم يمنعه كبر سنة من المشاركة والنزول للانتخابات الرئاسية، حيث حرص الدكتور رزق الجمال أستاذ متفرغ بمركز البحوث أن يكون أول من يدلى بصوته بلجنة كلية البنات بمصر الجديدة.
وقال الدكتور رزق الجمال: "عندى 80 سنة وكنت حريص إنى أنزل عشان مصر"، لافتا إلى أن الإخوان يبثوا من خلال قنوات فى تركيا وقطر أخبار كاذبة عن مصر ويدعون الشعب للنزول النزول والمشاركة.
وتابع أن الإخوان صناعة مخابراتية وحسن البنا اسمه حسن الساعاتى ولقبه البنا مأخوذ من جماعة ماثونية، مطالبا الجميع بالنزول والمشاركة من أجل مستقبل مصر.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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