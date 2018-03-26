مسن يدلى بصوته بلجنة كلية البنات: عندى 80 سنة وكان لازم أنزل عشان مصر







كتب محمود راغب - محمد مجدى السيسى

لم يمنعه كبر سنة من المشاركة والنزول للانتخابات الرئاسية، حيث حرص الدكتور رزق الجمال أستاذ متفرغ بمركز البحوث أن يكون أول من يدلى بصوته بلجنة كلية البنات بمصر الجديدة.

وقال الدكتور رزق الجمال: "عندى 80 سنة وكنت حريص إنى أنزل عشان مصر"، لافتا إلى أن الإخوان يبثوا من خلال قنوات فى تركيا وقطر أخبار كاذبة عن مصر ويدعون الشعب للنزول النزول والمشاركة.

وتابع أن الإخوان صناعة مخابراتية وحسن البنا اسمه حسن الساعاتى ولقبه البنا مأخوذ من جماعة ماثونية، مطالبا الجميع بالنزول والمشاركة من أجل مستقبل مصر.