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مسنة تدلى بصوتها على كرسى متحرك بمصر الجديدة: اللى لسه منزلش معندوش وطنية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:14 م
مسنة تدلى بصوتها على كرسى متحرك بمصر الجديدة: اللى لسه منزلش معندوش وطنية مسنة تشارك فى انتخابات الرئاسة





كتب محمود راغب
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رغم كبر سنها حرصت الحاجة هدى من أهالى مصر الجديدة، على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات، حيث حضرت اللجنة على كرسى متحرك، قائلة: "كان لازم أشارك وأنزل عشان مصر".

 

وتابعت صاحبة الـ73 عاما لـ"اليوم السابع"، قائلة: "ربنا هينصفنا وبقول للناس اللى لسه منزلتش أنتو معندكوش أى وطنية ولا انتماء للبلد"، مضيفة: "أى حد عنده انتماء للبلد هينزل وهيشارك عشان مستقبلنا ومستقبل ولادنا والحمد لله عايشين فى أمان وبنتقدم يوما بعد يوم".

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهوية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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