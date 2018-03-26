مسئول كويتى يؤكد دعم اتحاد الإذاعات الإسلامية للقضية الفلسطينية







كتب مصطفى عنبر

أكد سعد الفندى، مدير إدارة البرنامج العام فى إذاعة دولة الكويت، دعم اتحاد الإذاعات الإسلامية للقضية الفلسطينية و عروبة القدس فضلا عن ضرورة مكافحة الإرهاب.

وأشار الفندى عقب ترؤسه اجتماع لجنة البرامج التابعة لاتحاد الإذاعات الإسلامية الذى عقد أمس الأحد، بالقاهرة ممثلا لوزارة الإعلام الكويتية، إلى أن اللجنة شددت على ضرورة التصدى لمحاولات إسرائيل تهويد القدس موضحا أنه تم الاتفاق على إنتاج برامج إذاعية وتلفزيونية تتناول هذه القضية فضلا عن تكثيف الفعاليات التى تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب والحد من الغلو فى الدين والدعوة إلى التسامح بين الدول الإسلامية.

وأوضح أن اللجنة اتفقت على بث مشترك بين الإذاعات الإسلامية لطرح القضايا التى تهم المسلمين، ومن المنتظر أن ينطلق من دولة الكويت بالاشتراك مع مصر خلال الشهر المقبل كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل وتدريب للطواقم الإذاعية فى جميع الدول الإسلامية بما يعمل على النهوض بالعمل الإذاعى لخدمة قضايا المسلمين.