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مرور القاهرة: نشر الأوناش لرفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية

الإثنين، 26 مارس 2018 10:02 ص
مرور القاهرة: نشر الأوناش لرفع السيارات المتروكة بمحيط اللجان الانتخابية ونش مرورى - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار سيارات المرور من الدوريات الراكبة والدرجات البخارية لتجوب المحاور الهامة والميادين الرئيسية بالقاهرة، لملاحظة الحالة المرورية والإخطار الفورى عن أية ملاحظات، مع تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش، بدءا من شبرا حتى حلوان وكذلك مناطق وسط القاهرة ومحور المطار ومناطق الحدائق العامة للعمل على تذليل أية اختناقات مرورية، تعوق حركة المرور وسير السيارات لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وإزالة أى معوقات مرورية.

 

وقامت إدارة المرور بتخصيص أكبر قدر ممكن من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالمحاور الهامة "والبتش باجى" ، لتسيير حركة المرور أعلى الكبارى وخاصة بمحيط المقار الانتخابية، فضلا عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والاستعانة بالخدمات الفنية للمرور، مع نشر سدادات مرورية بمحيط اللجان لعمل حرم آمان وسيكون هناك حملات مرورية لرفع السيارات المتروكة بجوار لجان الاقتراع، وسوف تستمر تلك الحملات لحين الانتهاء من عمليات التصويت، مع وضع عدد كاف من الحواجز لإيجاد حرم أمان أمام لجان التصويت.


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