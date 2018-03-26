مرور الجيزة يضبط 7950 مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظة خلال 24 ساعة







كتب عبد الرحمن سيد

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية على محاور وميادين المحافظة، لرصد كل التجاوزات والمخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى حملاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من رصد 7950 مخالفة متنوعة لعدد من السيارات، منها 110 مخالفات تجاوز سرعات، و2456 مخالفة نموذج 125.

كما أسفرت حملات مرور الجيزة عن رصد 75 مخالفة على مطالع ومنازل الكبارى، وحجز 29 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و83 مخالفة سير بدون رخص قيادة أو تسيير، إضافة لحجز 47 سيارة ودراجة بخارية.