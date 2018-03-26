مرور الجيزة يضبط 7950 مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظة خلال 24 ساعة

مرور الجيزة يضبط 7950 مخالفة أعلى محاور وميادين المحافظة خلال 24 ساعةالإثنين، 26 مارس 2018 01:22 م
حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية على محاور وميادين المحافظة، لرصد كل التجاوزات والمخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة، برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى حملاتها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من رصد 7950 مخالفة متنوعة لعدد من السيارات، منها 110 مخالفات تجاوز سرعات، و2456 مخالفة نموذج 125.
كما أسفرت حملات مرور الجيزة عن رصد 75 مخالفة على مطالع ومنازل الكبارى، وحجز 29 "توك توك" مخالف لقواعد وآداب المرور، و15 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و83 مخالفة سير بدون رخص قيادة أو تسيير، إضافة لحجز 47 سيارة ودراجة بخارية.
إضافة تعليق
"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو
انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة