مركز المصالحة الروسى: خروج أكثر من 113 ألف مدنى من الغوطة منذ بدء الهدنة







موسكو (أ ش أ)

أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا خروج أكثر من 113 ألف مدنى من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية وحتى الآن.

وذكر المركز - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن العدد الإجمالى للأشخاص الذين خرجوا من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسى منذ بداية الهدنة الإنسانية بلغ 113715 شخصا..مشيرا إلى أن السكان المدنيين يعودون حاليا إلى بلدتى سقبا، وكفر بطنا، التى تم تحريرهما فى وقت سابق من المسلحين، ويتم تزويد المدنيين بالمياه والمواد الغذائية، كما يتواجد كادر طبى لتأمين الخدمات اللازمة للمرضى والمصابين.

يذكر أنه يتم تفعيل فترات هدنة إنسانية يوميًا لمدة خمس ساعات فى الغوطة منذ 27 فبراير الماضى عقب تمرير مجلس الأمن الدولى قرار رقم 2401 بمبادرة من روسيا للدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية فى سوريا.