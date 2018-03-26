مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بلجان انتخابات الدقى

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بلجان انتخابات الدقىالإثنين، 26 مارس 2018 02:31 م
اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة
كتب هدى زكريا - أحمد جمعة - محمد صبحى
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تفقد، منذ قليل، اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة عددا من المقرات الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة للوقوف على سير العملية الانتخابية ومتابعة انتظام الخدمات.
وصافح اللواء عصام سعد جميع القوات المكلفة بتأمين المقرات الانتخابية وكذلك المواطنين الناخبين.
وقال اللواء عصام سعد إن إقبال الناخبين على المقرات الانتخابية ممتاز، والمصريون يشاركون فى عرس ديمقراطى وممارسة حق دستورى، متوقعا زيادة نسبة الإقبال خلال أيام التصويت.
ووجه مدير أمن الجيزة رسالة طمأنة للمصريين قائلا هناك توجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لتوفير كل سبل الراحة والامان للناخبين بمشاركة جيشنا العظيم وشركتنا الباسلة .
وتابع الإقبال فوق الممتاز وبإذن الله الأمور تعدى على خير، والمصريون يمارسون حقهم الدستورى ويؤدون خدمة لبلدهم وربنا يحفظ مصر وتحيا مصر.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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