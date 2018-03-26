مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بلجان انتخابات الدقى







كتب هدى زكريا - أحمد جمعة - محمد صبحى

تفقد، منذ قليل، اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة عددا من المقرات الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة للوقوف على سير العملية الانتخابية ومتابعة انتظام الخدمات.

وصافح اللواء عصام سعد جميع القوات المكلفة بتأمين المقرات الانتخابية وكذلك المواطنين الناخبين.



وقال اللواء عصام سعد إن إقبال الناخبين على المقرات الانتخابية ممتاز، والمصريون يشاركون فى عرس ديمقراطى وممارسة حق دستورى، متوقعا زيادة نسبة الإقبال خلال أيام التصويت.



ووجه مدير أمن الجيزة رسالة طمأنة للمصريين قائلا هناك توجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لتوفير كل سبل الراحة والامان للناخبين بمشاركة جيشنا العظيم وشركتنا الباسلة .



وتابع الإقبال فوق الممتاز وبإذن الله الأمور تعدى على خير، والمصريون يمارسون حقهم الدستورى ويؤدون خدمة لبلدهم وربنا يحفظ مصر وتحيا مصر.