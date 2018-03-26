video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بلجان انتخابات الدقى

الإثنين، 26 مارس 2018 02:31 م
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية بلجان انتخابات الدقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة





كتب هدى زكريا - أحمد جمعة - محمد صبحى
إضافة تعليق

تفقد، منذ قليل، اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة عددا من المقرات الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة للوقوف على سير العملية الانتخابية ومتابعة انتظام الخدمات.
 
وصافح اللواء عصام سعد جميع القوات المكلفة بتأمين المقرات الانتخابية وكذلك المواطنين الناخبين. 

وقال اللواء عصام سعد إن إقبال الناخبين على المقرات الانتخابية ممتاز، والمصريون يشاركون فى عرس ديمقراطى وممارسة حق دستورى، متوقعا زيادة نسبة الإقبال خلال أيام التصويت.

ووجه مدير أمن الجيزة رسالة طمأنة للمصريين قائلا هناك توجيهات من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لتوفير كل سبل الراحة والامان للناخبين بمشاركة جيشنا العظيم وشركتنا الباسلة .

وتابع الإقبال فوق الممتاز وبإذن الله الأمور تعدى على خير، والمصريون يمارسون حقهم الدستورى ويؤدون خدمة لبلدهم وربنا يحفظ مصر وتحيا مصر.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النائب خالد الهلالى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

داليا خورشيد تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة