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محافظ البحيرة: التنسيق بين قوات الأمن والجيش لتأمين اللجان الانتخابية

الإثنين، 26 مارس 2018 11:17 ص
محافظ البحيرة: التنسيق بين قوات الأمن والجيش لتأمين اللجان الانتخابية المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل وناصرجودة
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توافد عدد كبير من المواطنين بالبحيرة على اللجان الانتخابية بجميع مدن وقرى المحافظة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى اليوم الاثنين على مدار ثلاثة أيام.

 

حيث فتحت المقار الانتخابية أبوابها لاستقبال المواطنين وسط إجراءت أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

 

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على إتمام الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية التى تجرى اليوم الاثنين بجميع مدن ومراكز المحافظة.

 

وأضافت أنه تم التنسيق التام بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور وكذلك غرف عمليات مماثلة بالوحدات المحلية بالمراكز المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية ولجان تصويت المواطنين ومواجهة أى إحداث طارئة فى هذا الشأن.

وأوضحت محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جاهزية جميع اللجان الانتخابية وعددها 885 لجنة تضمها 717 مركزا انتخابيا.

 

لافتة إلى إقامة نقاط خدمية أمام أغلب المراكز الانتخابية تشمل سيارة إسعاف وسيارة للحماية المدنية لمواجهة أى طارىء وكذلك توفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان بشكل يليق بهذا العرس الديمقراطى.

 

يذكر أن محافظة البحيرة تضم 3 ملايين و736 ألفا و553 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة موزعة على عدد 717 مركزا انتخابيا.

 

ويمثل عدد الناخبين بمحافظة البحيرة نسبة 6، 3 % من إجمالى أصوات المواطنين اللذين لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية.


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