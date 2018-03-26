محافظ البحر الأحمر: عملية التصويت تسير بشكل منتظم ولا تأخير فى فتح اللجان







(أ ش أ)

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أن عملية التصويت باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تسير بشكل منتظم،مشيرا إلى أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى الوقت المحدد دون أى تأخير.

وقال عبدالله ـ فى تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين، إن لدينا غرفة عمليات منذ أمس الأول،ونقوم بتنسيق كامل مع مركز عمليات القوات المسلحة ومديرية الأمن حول أعمال تأمين اللجان الانتخابية،مضيفا أنه تم توفير المساكن للقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بقرب لجانهم حتى لا يحدث أى تأخير فى فتح اللجان نتيجة الانتقالات الطويلة.

وأضاف "إن المحافظة وفرت كل الوسائل التى تيسر العملية الانتخابية،حيث قمنا بتوفير مظلات لتقى الناخبين من الشمس وكراسى متحركة لكبار السن، فضلا عن قاعات انتظار داخل المدرسة".

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، على مستوى جميع المحافظات،وتستمر على مدى 3 أيام متتالية،وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية.