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محافظ الإسكندرية: الإقبال على الانتخابات رسالة للعالم بالرغبة فى الاستقرار

الإثنين، 26 مارس 2018 11:33 ص
محافظ الإسكندرية: الإقبال على الانتخابات رسالة للعالم بالرغبة فى الاستقرار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن الانتخابات الرئاسية التى بدأت فى تمام التاسعة صباح اليوم الإثنين، تشهد إقبالا ملحوظا فى جميع اللجان بأنحاء المحافظة، مؤكدًا أن احتشاد المواطنين وإقبالهم على الانتخابات الرئاسية 2018، والإدلاء بأصواتهم حفاظًا على حقهم الدستورى، تعطى رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة الشعب المصرى، وإصراره على استقرار بلاده، وتقدمها ورسالة أهم بأمن وأمان مصر.
 
ولفت سلطان إلى أن المواطنين أقبلوا على المقار الانتخابية قبل فتح اللجان بعدة ساعات، مؤكدًا على أن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية الاقتراع، وأوضح أن جميع الجهات المعنية تكثف أعمالها لتسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، مشددًا على الجميع العمل بأقصى جهد ممكن لتلافى حدوث أى مشكلات وحل أى أمور طارئة على الفور.

 


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