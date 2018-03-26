لجان انتخابات الرئاسة 2018: حشود وطوابير بالورود والأغانى خير رد على الإرهاب







كتب:أسامة عبد الحميد

تشهد لجان انتخابات الرئاسة 2018 حالة من المشاركة الإيجابية لجموع المصريين الذين احتشدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولى فى الصباح حيث جسدت طوابير الناخبين أبرز رد على الإرهاب المتربص بالوطن، كما استقبل المواطنون قوات الجيش والشرطة القائمة على تأمين العملية الانتخابية بالورود والأغانى فى عرس ديمقراطى يجسد عظمة المصريين.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.