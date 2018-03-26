video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجان انتخابات الرئاسة 2018: حشود وطوابير بالورود والأغانى خير رد على الإرهاب

الإثنين، 26 مارس 2018 02:14 م
لجان انتخابات الرئاسة 2018: حشود وطوابير بالورود والأغانى خير رد على الإرهاب المواطنون أمام اللجان





كتب:أسامة عبد الحميد
إضافة تعليق

تشهد لجان انتخابات الرئاسة 2018 حالة من المشاركة الإيجابية لجموع المصريين الذين احتشدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولى فى الصباح حيث جسدت طوابير الناخبين أبرز رد على الإرهاب المتربص بالوطن، كما استقبل المواطنون قوات الجيش والشرطة القائمة على تأمين العملية الانتخابية بالورود والأغانى فى عرس ديمقراطى يجسد عظمة المصريين.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب عن الزيتون: إقبال المصريين على الانتخابات يؤكد إدراكهم لواجبهم الوطنى

وزير قطاع الأعمال العام يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالمعادى.. صور

رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

لجان انتخابات الرئاسة 2018

انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات 2018




لا تفوتك
فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

فيديو وصور..شيخ الأزهر يرفع إصبعه المغموس بالحبر الفسفورى بعد الإدلاء بصوته

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

باسم مرسى يستمر فى تشكيل للزمالك أمام الدراويش بعد تجدد إصابة كاسونجو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

لاعب ليفربول: ما يقدمه محمد صلاح فى موسمه الأول "إعجاز"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة