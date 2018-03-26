قعيد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بجاردن سيتى.. ويعلق: من أجل الشهداء

قعيد يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بجاردن سيتى.. ويعلق: من أجل الشهداءالإثنين، 26 مارس 2018 01:34 م
قعيد يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية
كتب هانى الحوتى
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حرص محمد صلاح وكيل بوزارة المالية سابقا، على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوته بلجنة مدرسة الإبراهيمية بدائرة جاردن سيتى ظهر اليوم الإثنين، رغم ظروفه الصحية وبتر قدميه الإثنين، وحضر المواطن بصحبة أحد أقاربه الذى ساعده على التصويت وهو يجلس على كرسى متحرك.
وقال محمد صلاح وكيل وزارة المالية سابقا، إن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق دستورى وواجب على كل وطنى، للحصول على حق شهداء الوطن من الجيش والشرطة.
وطالب صلاح، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، الشباب بالنزول للمشاركة لاستكمال الإصلاح الاقتصادى الذى حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الولاية الأولى.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
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