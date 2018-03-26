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فيديو وصور.. مدير أمن الغربية يتفقد تأمين اللجان الانتخابية فى طنطا

الإثنين، 26 مارس 2018 11:30 ص
فيديو وصور.. مدير أمن الغربية يتفقد تأمين اللجان الانتخابية فى طنطا جانب من جولة مدير أمن الغربية





الغربية - مصطفى عادل
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تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، خدمات تأمين لجان الانتخابات الرئاسية بطنطا، للوقوف على يقظة القوات المتركزة أمام كل لجنه للتأمين.
 
 
وتفقد حسونة محيط اللجان من الخارج، رافقه اللواء زكريا عباس نائب مدير الأمن، العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور، وقيادات الأمن بالمديرية، مشددًا على عدم وقوف السيارات بالقرب من اللجان، ووضع صدادات أمام اللجان.
 
 
وطالب مدير أمن الغربية، القوات بحسن معامله المواطنين، والتيسير عليهم، ومساعدتهم فى الدخول إلى اللجان خاصة كبار السن، للإدلاء بأصواتهم.
 
 
كما أمر مدير أمن الغربية، بتكثيف الدوريات الأمنية المتحركة فى الشوارع، لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، ومرور مساعدوه على الخدمات لمتابعه اعمال التأمين.
 
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الغربية، 3 ملايين و224 ألفا و446 مواطنا، يصوتون فى 786 لجنة فرعية تشرف عليها 14 لجنة عامة و701 مركز انتخابى.
 
يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
 
مدير الامن يصل لتفقد لجنة انتخابية
مدير الامن يصل لتفقد لجنة انتخابية

مدير أمن الغربية امام احد اللجان
مدير أمن الغربية امام احد اللجان

مدير أمن الغربية فى محيط احد اللجان
مدير أمن الغربية فى محيط احد اللجان

 


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