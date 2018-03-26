فيديو.. لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوى السعودى صاروخا شمال الرياض







كتب أحمد جودة

اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودى، صاروخا فى شمال شرق العاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد، وسقوطه فى أحد الأماكن النائية فى سماء المدينة وسقطت أجزاءه فى مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أى أضرار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقاطع فيديو للحظة إسقاط الدفاعات السعودية للصاروخ.