فيديو.. لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوى السعودى صاروخا شمال الرياض

فيديو.. لحظة إسقاط قوات الدفاع الجوى السعودى صاروخا شمال الرياضالإثنين، 26 مارس 2018 12:04 ص
صاروخ - أرشيفية
كتب أحمد جودة
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اعترضت قوات الدفاع الجوى السعودى، صاروخا فى شمال شرق العاصمة الرياض، مساء اليوم الأحد، وسقوطه فى أحد الأماكن النائية فى سماء المدينة وسقطت أجزاءه فى مناطق خالية من السكان، دون أن يلحق أى أضرار.
الان سقوط صاروخ ب الرياض #الرياض_الان pic.twitter.com/Qr0diKYbWt— خورشد (@5orshd) March 25, 2018
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقاطع فيديو للحظة إسقاط الدفاعات السعودية للصاروخ.
#الرياض_الان— Bader Albarghash (@balbarghash) March 25, 2018
سقوط أجزاء من صاروخ ايراني أطلقه
الحوثيين
علي طريق الملك فهد بمنتصف الرياض#حرب pic.twitter.com/V9BRGdGtxF
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