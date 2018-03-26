فيديو.. طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية







كتب سيد صابر

احتشد عشرات المواطنين، أمام اللجان الانتخابية فى القاهرة، منذ الصباح الباكر، حيث نظم الأهالى طوابير امتدت لعشرات الأمتار، أمام لجان مدارس حدائق القبة، باب الشعرية، فى انتظار بدء عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، والتى من المقرر أن تبدأ فى التاسعة صباح اليوم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفاً و138 مصريا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

وتستحوذ محافظة القاهرة على 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، بإشراف 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

وفى الجيزة يصوت 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا فى 983 لجنة فرعية بإشراف 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا.