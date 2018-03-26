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فيديو.. طفل موهوب يغنى لمصر أمام لجنة انتخابية بالقاهرة بعد غلقها

الإثنين، 26 مارس 2018 10:46 م
فيديو.. طفل موهوب يغنى لمصر أمام لجنة انتخابية بالقاهرة بعد غلقها الطفل نادر على عبد الهادى





كتب سيد الخلفاوى - تصوير حازم عبد الصمد
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أدى الطفل نادر على عبد الهادى، من منطقة الحسانية بالقاهرة، وصلة غناء فى حب مصر، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الشرفا الخاصة بعد غلقها.

 

وعبر نادر عن حبه لمصر خلال تواجده مع والدته بعد إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمنطقة الحسانية.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

 

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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