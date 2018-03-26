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فيديو.. سيدة أثناء الإدلاء بصوتها بانتخابات الرئاسة: السيسي تاج فوق رؤوسنا

الإثنين، 26 مارس 2018 09:45 ص
فيديو.. سيدة أثناء الإدلاء بصوتها بانتخابات الرئاسة: السيسي تاج فوق رؤوسنا لجنه انتخابية





كتب سليمان النقر
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توافد عدد كبير من الناخبين والناخبات على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمدرستى صلاح سالم للغات وعمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بالجيزة.
 
وقالت إحدى الناخبات أثناء الإدلاء بصوتها، «السيسى تاج فوق رؤوسنا».

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 
 
 
 
 

 


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