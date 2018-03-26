فيديو.. تعرف على قرار "الوطنية للانتخابات" بشأن تصويت المحبوسين احتياطيا







كتب هدى أبو بكر- أحمد عبد الرحمن

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحبوسين احتياطياً لهم حق التصويت، طالما لم يصدر ضدهم أحكام نهائية، مشيراً إلى أنه تم إرسال المخاطبات للنيابة العامة ووزارة الداخلية فى هذا الأمر على أن توجد آلية لكيفية تصويتهم.

وأوضح الشريف، خلال مؤتمر صحفى، أن الإقبال اليوم بانتخابات الرئاسة كان جيد جداً فى المناطق الحدودية وخاصة شمال سيناء، لافتاً إلى أن ذلك يدل دلالة واضحة على أن ما حدث لم ينل من عزيمة المصريين بدليل تواجدهم بكثافة أمام الصناديق.

وحول دعوات المقاطعة، أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: "الإجابة عند المصريين اليوم، ويتبقى غداً وبعد غد.. المصريين معنيين بالإجابة على هذا السؤال"، متمنياً ممن لهم حق التصويت جميعاً الاصطفاف أمام صناديق الانتخاب وألا يلتفتوا لدعوات المقاطعة التى لاتصب إلا فى صالح كارهى الوطن، والهيئة الوطنية معنية بكثافة المشاركة والإيجابية باعتبارها نجاح للعملية الانتخابية.