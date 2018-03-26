فيديو..الطائرات الحربية السعودية تدمر القاعدة العسكرية لميلشيا الحوثيين فى صعدة

فيديو..الطائرات الحربية السعودية تدمر القاعدة العسكرية لميلشيا الحوثيين فى صعدةالإثنين، 26 مارس 2018 08:09 م
الطائرات الحربية السعودية تدمر القاعدة العسكرية الحوثية
كتب: محمد محسن أبو النور
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دمرت الطائرات الحربية السعودية، القاعدة العسكرية الحوثية فى صعدة بحسب ما نشرته صحف ووسائل إعلام سعودية، حيث تم استهداف القاعدة الحوثية فى رد حاسم على الهجمات الصاروخية التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية، فجر اليوم.
وكانت ميلشيا الحوثى الشيعية قد استهدفت الرياض اليوم بـ7 صواريخ باليستية، أسفرت بدورها عن استشهاد مصرى مقيم وإصابة 3 آخرين.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بشدة، الهجوم وقال إن التصعيد العسكرى ليس هو الحل لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.
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