فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

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عدد من الخطوات على الناخب تنفيذها قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها الإثنين 26 مارس ولمدة 3 أيام على أن تنتهى الأربعاء 28 مارس.

"اليوم السابع" ومن خلال تقديمه لعدد من الخدمات التى يحتاج أن يعرفها الناخب قبل عملية التصويت، يرصد خطوات عملية التصويت وهى:

1 – التعرف على مكان لجنتك الانتخابية عن طريق إدخال الرقم القومى على موقع اللجنة، أو الرسالة القصيرة على 5151 ، أو الاتصال على الخط الساخن 141

2 - يتوجه الناخب خلال المواعيد المقررة للتصويت ( من 9 صباحا حتى 9 مساء ) لمقر اللجنة الفرعية التابع لها.

3 - يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى.

4 - يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة الاقتراع.

5 - يتوجه بها خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام المرشح الذى يختاره.

6 – يطوى الناخب بطاقة الاقتراع، ويعود لرئيس اللجنة لوضعها فى الصندوق المخصص لها.

7 - يغمس إبهام اليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى.