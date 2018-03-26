فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 12:00 ص
تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات
إعداد هدى أبو بكر - تصميم منال الليثى
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عدد من الخطوات على الناخب تنفيذها قبل الوصول إلى صندوق الاقتراع للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، المقرر انطلاقها الإثنين 26 مارس ولمدة 3 أيام على أن تنتهى الأربعاء 28 مارس.
"اليوم السابع" ومن خلال تقديمه لعدد من الخدمات التى يحتاج أن يعرفها الناخب قبل عملية التصويت، يرصد خطوات عملية التصويت وهى:
1 – التعرف على مكان لجنتك الانتخابية عن طريق إدخال الرقم القومى على موقع اللجنة، أو الرسالة القصيرة على 5151 ، أو الاتصال على الخط الساخن 141
2 - يتوجه الناخب خلال المواعيد المقررة للتصويت ( من 9 صباحا حتى 9 مساء ) لمقر اللجنة الفرعية التابع لها.
3 - يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومى.
4 - يتسلم الناخب من رئيس اللجنة بطاقة الاقتراع.
5 - يتوجه بها خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام المرشح الذى يختاره.
6 – يطوى الناخب بطاقة الاقتراع، ويعود لرئيس اللجنة لوضعها فى الصندوق المخصص لها.
7 - يغمس إبهام اليد اليسرى فى زجاجة الحبر الفسفورى.
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