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فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الإثنين، 26 مارس 2018 06:24 ص
فى أول أيام انتخابات الرئاسة.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة سيولة مرورية بالقاهرة - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، تزامنا مع اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدء من المعادى وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.


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