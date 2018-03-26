فلسطين تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال الإسرائيلى بحق الأقصى وسائر المقدسات







رام الله (أ ش أ)

حذرت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية من خطورة الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس العربية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل محكمة إسرائيلية يعتبر سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر، وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، وعلى ذلك فإن حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين.

وأعاد المتحدث الرسمى التذكير بالتحذيرات المتكررة التى أطلقها الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء رامى الحمد الله فى أكثر من موقف من أن إسرائيل ومن خلال مساسها بالمقدسات الإسلامية والمسيحية فإنها تفتح الباب أمام حرب دينية فظيعة وغريبة عن فلسطين.

وأكد أن ما أعلن عنه من جواز إقامة الطقوس على أبواب المسجد الأقصى على شكل قرار صادر عن محكمة "يعتبر ضمن الاعتداءات الاحتلالية الخطيرة، لأن ما تسمى "بالمحاكم الإسرائيلية" تقع ضمن مؤسسات الاحتلال، والتى أقيمت من أجل خدمته، والتغطية على اعتداءاته.