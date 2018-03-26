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الإثنين، 26 مارس 2018 03:04 م
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"غرفة العمليات القضاة": نتابع سير الانتخابات لتقديم الحلول والرد على الاستفسارات

الإثنين، 26 مارس 2018 02:17 م
"غرفة العمليات القضاة": نتابع سير الانتخابات لتقديم الحلول والرد على الاستفسارات إدلاء المصريين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية





كتبت هدى أبو بكر
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صرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، بإن لجنة الاتصال العليا "غرفة العمليات" بدار القضاء العالى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء العالى، وعضوية قيادات محكمة النقض، تتابع سير العملية الانتخابية الرئاسية لمتابعة القضاة من النقض والمكتب الفنى ونيابة النقض وسائر اللجان القضائية على مستوى الجمهورية، لتقديم الحلول والرد على الاستفسارات طوال فترة الاقتراع بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

 

ويصل عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 


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